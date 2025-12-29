Овощи борщевого набора за год заметно подешевели в России

NTech: овощи борщевого набора в России за год подешевели на 2-31%

Цены на ключевые овощи из так называемого борщевого набора за год заметно снизились. Об этом 29 декабря сообщили аналитики компании NTech.

Сильнее всего подешевела белокочанная капуста.

«За период с 8 по 21 декабря российские потребители покупали капусту по цене 29,6 рубля в среднем за килограмм или на 31% дешевле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказали эксперты РИА Новости.

Существенно снизилась и стоимость картофеля — за год он подешевел на 23% и в середине декабря продавался в среднем по 44,7 рубля за килограмм. На 16% упали цены на свеклу, томаты и репчатый лук — до 34,9 рубля, 270,2 рубля и 44,5 рубля за килограмм соответственно.

Огурцы за год стали дешевле на 9%, а морковь — на 2%. В декабре их средняя цена составляла 220,7 рубля и 39,9 рубля за килограмм соответственно.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, к новогодним праздникам 2025 года стоимость одного бутерброда с красной икрой в России составила в среднем около 168 рублей.

