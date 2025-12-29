Стубб рассказал о переговорах Трампа с Зеленским

Президент Финляндии Стубб: разговор с Трампом и Зеленским продлился более часа

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Стороны обсуждали конкретные шаги по разрешению кризиса на Украине.

Европейские лидеры больше часа обсуждали с президентом США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским практические шаги по урегулированию конфликта. Об этом 28 декабря сообщил президент Финляндии Александр Стубб в соцсети X (бывший Twitter).

«Провел прекрасный звонок с Трампом, Зеленским <…> Звонок длился час. Мы обсудили конкретные шаги по тому, как окончить конфликт», — написал Стубб.

По его словам, к разговору также подключились президенты Франции и Польши Эммануэль Макрон и Кароль Навроцкий, премьер-министры Италии и Норвегии Джорджа Мелони и Йонас Гар Стере, канцлер Германии Фридрих Мерц, генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, президент США провел переговоры с украинским коллегой во Флориде. В ходе встречи Трамп созванивался с европейскими партнерами. До общения с Зеленским президент США пообщался с российским лидером Владимиром Путиным.

По итогам контактов Трамп высоко оценил общение с коллегами и заявил о приближении к урегулированию украинского кризиса.

