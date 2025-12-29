Аналитики подсчитали стоимость бутерброда с красной икрой

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Покупка полного набора ингредиентов для приготовления бутербродов обойдется примерно в 3355 рублей.

К новогодним праздникам 2025 года стоимость одного бутерброда с красной икрой в России составит в среднем около 168 рублей. Такие данные 29 декабря представили аналитики сервиса «Контур. Маркет».

«Один бутерброд, состоящий из 10 г икры, 10 г сливочного масла и 30 г хлеба, обходится примерно в 168 рублей», — сообщили РИА Новости со ссылкой на результаты исследования.

Согласно подсчетам, покупка полного набора ингредиентов для приготовления бутербродов обойдется примерно в 3355 рублей. Самым затратным продуктом остается красная икра: средняя цена за 200 граммов по стране достигает 2994 рублей. Сливочное масло в упаковке по 180 граммов стоит около 283 рублей, а батон хлеба — 78 рублей.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила о рисках, связанных с употреблением красной икры. Несмотря на высокую пищевую ценность продукта, содержащего белки, омега-3 жирные кислоты, витамины и микроэлементы, чрезмерное потребление икры может нанести серьезный ущерб здоровью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.