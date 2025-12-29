«Солнцепек» уничтожил позиции ВСУ в Харьковской области. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Корректировку целей провели с помощью беспилотников.

Экипаж тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» подразделения РХБЗ группировки войск «Север» уничтожил замаскированные укрепленные позиции ВСУ в Харьковской области.

Незаметно для противника расчет «Солнцепека» в вечерние сумерки выехал на боевую позицию. Получив координаты цели, экипаж нанес удар термобарическими боеприпасами по укреплениям ВСУ.

Контроль и корректировку целей провели расчеты разведывательных беспилотников, которые в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт.

После выполнения боевой задачи расчет ТОС-1А «Солнцепек» в оперативно сменил боевые позиции и перезарядил установки.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

