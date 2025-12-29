В России началась самая короткая рабочая неделя в году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Сразу после нее стартуют самые длинные за 12 лет новогодние каникулы.

В России началась самая короткая рабочая неделя в 2025 году, она продлится два дня. Это следует из утвержденного производственного календаря.

Сразу после нее жителей страны ждут продолжительные новогодние каникулы, которые продлятся 12 дней и станут самыми длинными за последние 12 лет.

Для сотрудников, работающих по пятидневному графику, последним рабочим днем в уходящем году станет 30 декабря. При этом он не будет сокращенным.

Новогодние праздники начнутся 31 декабря 2025 года, в среду, и продлятся по 11 января 2026 года включительно. Первый рабочий день в новом году выпадет на понедельник, 12 января.

Начиная с 2013 года, новогодние каникулы в России, как правило, длились 10–11 дней. В уходящем 2025 году россияне отдыхали с 1 по 8 января, а первая рабочая неделя нового года заняла всего два дня.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в 2026 году в России не будет шестидневных рабочих недель. Ближайшая будет лишь в ноябре 2027 года.

