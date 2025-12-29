Трамп заявил об огромном прогрессе в урегулировании на Украине

Фото, видео: Reuters/Jonathan Ernst; 5-tv.ru

Американский лидер назвал встречу с Зеленским замечательной, а разговор с Путиным — отличным.

Стороны украинского конфликта подошли очень близко к урегулированию. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп после переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а также контактов с европейскими партнерами и российским лидером Владимиром Путиным.

«У нас была отличная встреча. Как кто-то сказал бы, мы решили 95% (вопросов. — Прим. ред.). Я не знаю, какой процент, но мы добились большого прогресса», — сказал Трамп на пресс-конференции с Зеленским.

Он добавил, что в понедельник снова пообщается с украинским президентом. Кроме того, Трамп ожидает дополнительные контакты с Зеленским в ближайшие недели.

Также президент США назвал разговор с европейскими лидерами отличным. Также он положительно оценил разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

«Как вы знаете, я провел прекрасный телефонный разговор с президентом Путиным, который длился более двух часов. Мы обсудили множество позиций», — сказал Трамп.

По его словам, он обсудил ситуацию вокруг Запорожской АЭС с Зеленским, а также в ходе телефонного звонка с Путиным. При этом он подчеркнул, что ранее обсудил с российским лидером практически все вопросы урегулирования конфликта на Украине.

Трамп добавил, что считает возможной в «надлежащее время» встречу Путина и Зеленского, а также выразил уверенность в настрое России на разрешение конфликта.

В то же время президент США признал, что территориальный вопрос на Украине остался нерешенным. Трамп отметил, что не планирует посещать республику, но выразил готовность выступить перед Верховной радой, если это поможет в решении конфликта.

