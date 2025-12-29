Прощание с Верой Алентовой пройдет в театре имени Пушкина в Москве
Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин
Церемония начнется в 11:00 по московскому времени.
Прощание с народной артисткой России Верой Алентовой пройдет в понедельник в Москве на сцене Театра имени Пушкина.
Актриса скончалась в четверг на 84-м году жизни. Утром ей стало плохо в театре имени Владимира Маяковского на церемонии прощания с народным артистом России Анатолием Лобоцким.
Артистку вынесли из театра на носилках в состоянии клинической смерти. Ее забрали на скорой помощи и экстренно доставили в реанимацию, однако помочь ей не смогли: сердце актрисы остановилось в 11 часов утра 25 декабря. Причиной смерти Веры Алентовой стал оторвавшийся тромб.
Церемония прощания начнется в 11:00 по московскому времени. После этого Веру Алентову похоронят на Новодевичьем кладбище — рядом с ее супругом, режиссером Владимиром Меньшовым.
Соболезнования в связи со смертью артистки выразил президент России Владимир Путин. Он назвал Алентову замечательной актрисой, а также искренним, обаятельным, душевно щедрым человеком. Путин подчеркнул, что Алентова всегда играла ярко и талантливо.
