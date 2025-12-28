Опять без костюма: Зеленский отказался от строгого дресс-кода на встрече с Трампом

Зеленский снова отказался от строгого дресс-кода на встрече с Трампом

Фото, видео: Reuters/Jonathan Ernst; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Президент Украины вновь выбрал неформальный образ для переговоров в резиденции американского лидера во Флориде.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 декабря отказался от строгого дресс-кода, традиционно соблюдаемого гостями на встречах с президентом США Дональдом Трампом, и прибыл в резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде в неформальной одежде.

Зеленский появился в поместье Трампа в черной рубашке и черной куртке, стилизованной под пиджак. В аналогичном образе он уже участвовал в предыдущей встрече с американским лидером. В отличие от февраля, когда внешний вид главы киевского режима вызвал публичную реакцию со стороны США, на этот раз Дональд Трамп, по крайней мере в присутствии камер, не стал заострять на этом внимание.

Перед входом в резиденцию президенты кратко пообщались с журналистами и ответили на несколько вопросов. Зеленский подтвердил, что подготовил ряд документов для обсуждения с американским лидером. По его словам, среди них есть материалы, касающиеся экономического сотрудничества, которые он планирует представить в ходе переговоров.

Ранее Financial Times сообщила, что Зеленский намерен убедить Трампа усилить давление на Россию для урегулирования украинского конфликта. Кроме того, президент Украины вновь призвал европейских политиков обеспечить стабильное финансирование помощи Вооруженным силам Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.