Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Лидер киевского режима назвал этот вопрос частью повестки.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский 28 декабря перед началом переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил, что в ходе встречи планируется обсудить тему территориальных уступок Украины.

Отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли этот пункт затронут на переговорах, Зеленский подтвердил такую возможность.

«Да, это мы тоже обсудим», — сказал он, комментируя повестку встречи с американским лидером.

Владимир Зеленский прибыл в США для проведения переговоров с Дональдом Трампом в составе расширенной делегации. Со стороны Украины в консультациях участвуют глава совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, министр экономики Алексей Соболев, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, советник руководителя офиса президента Александр Бевз и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Как отмечается, украинская сторона намерена вынести на обсуждение пять ключевых вопросов, связанных с урегулированием конфликта. В частности, речь идет о гарантиях безопасности для Украины со стороны США и европейских стран, развитии военного сотрудничества, восстановлении экономики и реализации социальных программ. Также Зеленский планирует обсудить механизмы практического воплощения предложенных пунктов.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что 28 декабря провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным перед встречей с Зеленским. По словам главы Белого дома, беседа длилась около полутора часов и была «хорошей и продуктивной». В ходе разговора стороны обменялись мнениями по урегулированию конфликта на Украине и подтвердили схожие оценки предложений Киева и европейских стран.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.