Американский лидер настаивал на скорейшем завершении конфликта в ходе телефонного разговора с президентом России.

Президент США Дональд Трамп считает урегулирование украинского кризиса самым сложным вопросом для себя. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя содержание телефонного разговора Владимира Путина и американского лидера, который состоялся 28 декабря.

По словам Ушакова, в ходе беседы Трамп уделил особое внимание теме конфликта на Украине и подчеркнул необходимость как можно скорее завершить боевые действия.

«Трамп настойчиво изложил мысль, что нужно как можно скорее завершить войну, признав что украинский кризис стал для него самым трудным», — отметил помощник президента РФ.

В Кремле уточнили, что разговор прошел в рабочем формате и затрагивал ряд международных вопросов, включая ситуацию вокруг Украины. Подробности возможных договоренностей или конкретных шагов по урегулированию конфликта не раскрывались.

Ранее сообщалось, что телефонные переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялись 28 декабря. Сам Трамп позже отметил, что этот разговор прошел незадолго до его запланированной встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

