Александра Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

На тай-брейке она оказалась сильнее китаянки Чжу Цзиньэр.

Россиянка Александра Горячкина 28 декабря завоевала титул чемпионки мира по быстрым шахматам, который проходил в столице Катара, Дохе.

На тай-брейке Горячкина оказалась сильнее китаянки Чжу Цзиньэр, одержав победу со счетом 1,5:0,5. После 11 туров основного турнира обе шахматистки набрали по 8,5 очка, столько же было у прошлогодней чемпионки Хампи Конеру из Индии. Дополнительные показатели позволили определить первых двух участниц тай-брейка и определить победительницу турнира.

Партии основного этапа проводились с временным контролем 15 минут на партию с добавлением 10 секунд за ход. На тай-брейке участницы играли по три минуты с добавлением двух секунд за каждый ход, что требовало высокой концентрации и скорости принятия решений.

Ранее, 23 ноября, российские шахматистки выиграли командный чемпионат мира в Испании, обыграв в финале команду Азербайджана. Все матчи завершились в пользу российских спортсменок, одна из которых, Екатерина Лагно, отметила: «команда сыграла удачно, успешно выиграла все матчи и завоевала очередной титул».

