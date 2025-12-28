Анна Попова: Россия готова к новым эпидемическим угрозам
Глава Роспотребнадзора: Россия готова к новым эпидемиологическим угрозам
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Роспотребнадзор заявил о готовности к вирусам опаснее COVID-19.
Россия подготовлена к возможным эпидемиологическим угрозам, которые могут быть более опасными, чем COVID-19. Об этом в эфире федерального телеканала заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Мы гораздо лучше готовы, если придется столкнуться с чем-то похуже ковида. Мы делаем все, чтобы учесть все уроки, за которые заплатили такую высокую цену», — приводит ее слова РИА Новости.
Попова отметила, что опыт пандемии COVID-19 позволил российским службам выработать эффективные меры реагирования. В случае появления новой эпидемии планируется применять более точечные и эффективные меры, без введения масштабных ограничений.
«Наша задача — в следующий раз обойтись без ограничений, без масштабных мер, без ущерба для экономики и, главное, без серьезных рисков для жизни и здоровья наших граждан», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.
