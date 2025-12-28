«Россети» повысили надежность электроснабжения космодрома Восточный

Фото: Пресс-служба ПАО "Россети"

Инфраструктуру космодрома подключили к крупнейшей региональной подстанции 500 кВ «Амурская»

«Россети» завершили работы по подключению энергетической инфраструктуры космодрома Восточный к крупнейшей на Дальнем Востоке подстанции 500 кВ «Амурская».

Благодаря этому объекты космической инфраструктуры смогут получать энергию от двух независимых источников, что позволяет гарантировать первую категорию надежности электроснабжения, подчеркнули в компании.

На подстанции 500 кВ «Амурская» была смонтирована новая ячейка на открытом распределительном устройстве 220 кВ. От нее построили линию электропередачи протяженностью более 58 км до главной понизительной подстанции (ГПП) космического комплекса, рассказали в «Россетях».

В торжественной церемонии, посвященной реализации проекта, участвовали губернатор Амурской области Василий Орлов, глава Группы «Россети» Андрей Рюмин и генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

Космодром Восточный — важнейший стратегический объект, который строится в Амурской области по поручению президента России Владимира Путина, подчеркнул глава региона.

«Обеспечение его надежным электроснабжением — приоритет. (…) Это важный шаг, который обеспечил надежное энергоснабжение не только Восточного, но и Циолковского», — отметил Орлов.

Глава «Россетей» напомнил, что «Амурская» играет большую роль в развитии региона.

«Эта подстанция является частью энергомоста, который связывает Амурскую область с соседними регионами и Китаем, участвует в выдаче мощности Бурейской и Зейской ГЭС, питает Транссиб, экспортные трубопроводы. А теперь она решает еще одну приоритетную задачу: обеспечивает максимальную категорию надежности электроснабжения объекта национального значения — космодрома Восточный», — сказал Рюмин.

Создание устойчивой системы энергоснабжения Восточного — значимое событие для ракетно-космической отрасли, отметил в свою очередь Баканов. «Завершение второго этапа проекта существенно повышает надежность и безопасность функционирования важнейших инфраструктурных объектов, гарантирует непрерывность их работы даже в экстремальных обстоятельствах», — рассказал он.

