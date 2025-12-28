Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

ВСУ стремительно теряют боевиков, военную и автомобильную технику и станцию радиоэлектронной разведки.

Вооруженные силы (ВС) РФ окончательно освободили ряд населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате решительных действий освободили населенные пункты Димитров, Родинское, Артемовка и Вольное Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого, ВС РФ нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Торецкое, Ивановка, Кутузовка, Гришино, Шевченко, Доброполье в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области. По информации Минобороны России, противник потерял более 500 боевиков, военную и автомобильную технику и станцию радиоэлектронной разведки.

Также известно о том, что подразделения группировки войск «Восток» завершили освобождение населенного пункта Гуляйполе Запорожской области. Поражение нанесено в районах населенных пунктов Добропасово, Гай, Гавриловка, Покровское Днепропетровской области, Прилуки, Воздвижевка. Здесь противник потерял порядка 185 боевиков, две боевые машины и 155-мм гаубицу М198 производства США.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям штурмового полка ВСУ в районе населенного пункта Кондратовка Сумской области. При этом военнослужащие группировки «Запад» отразили две атаки ВСУ в районах населенных пунктов Подолы и Нечволодовка с целью прорыва в Купянск. Также были уничтожены склады боеприпасов, нанесены удары по цехам по производству комплектующих для ракетных двигателей, местам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВС РФ освободили Косовцево в Запорожской области.

