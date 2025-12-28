Французская актриса Брижит Бардо скончалась в возрасте 91 года

Фото: www.globallookpress.com/imago stock&people

Точные причины смерти пока неизвестны.

Умерла известная французская актриса Брижит Бардо. Ей был 91 год. Об этом 28 декабря сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на фонд артистки.

Этой осенью легендарная актриса дважды попадала в больницу. В последний раз актрису госпитализировали месяц назад — в ноябре. До этого, в октябре, Бардо провели операцию. Детали неизвестны. По заявлению источников близких к знаменитости, вмешательство прошло успешно. Причины смерти актрисы пока не разглашаются.

Брижит Бардо дебютировала в кино в 1952 году. Тогда она снялась в комедии под названием «Нормадская дыра» режиссера Жана Буайе. В том же году она вышла замуж за своего коллегу — актера Роже Вадима.

В фильмографии французской актрисы насчитывается десятки проектов. Среди них — «Частная жизнь», «Вива, Мария!», «Мужское — женское» и другие. Также Бардо известна как активистка. Она много времени уделяла защите прав животных.

