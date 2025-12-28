Расслабляет и не раздражает: назван оптимальный интервал мигания гирлянды
Гирлянда с интервалом около десяти секунд является оптимальной для нервов
Фото: 5-tv.ru
Какая частота менее болезненна для нервов.
Гирлянда с интервалом мерцания около десяти секунд является оптимальной для нервной системы человека. Об этом Life.ru рассказал врач-невролог Александр Комаров.
Именно такой световой режим оказывает на психику расслабляющее действие и не наносит вреда коре головного мозга и зрительному анализатору.
Оптимальной же разновидностью гирлянд эксперт назвал классические разноцветные лампочки, а не монохромные. Монохромный цвет, независимо от того, теплый они или холодный, не дает того самого ощущения праздника, так как не возбуждает нейроны лимбической системы.
Лишь эффект цветотерапии помогает запустить выброс эндорфина и серотонина, вызывающий чувство счастья и повышающий настроение. Все это справедливо только в том случае, если у пользователя нет эпилепсии — в этом случае вообще любое мигание запрещено, добавил врач.
