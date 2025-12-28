Парковки, транспорт, врачи: какие горячие линии помогут жителям Москвы в новогодние праздники
Собянин рассказал о работе горячих линий городских служб во время каникул
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Все дни на службе и москвичей и жителей столицы — операторы и голосовой ассистент.
В новогодние каникулы москвичи и жители столицы смогут обращаться на круглосуточные горячие линии городских служб. Об этом напомнил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
В частности, посредством горячих линий можно будет получить информацию о расписании общественного транспорта, режиме работы столичных парковок и записи к врачам поликлиник.
Наиболее важные номера телефонов:
- +7 495 777-77-77 (единая справочная служба Правительства Москвы);
- +7 495 539-53-53 (единый диспетчерский центр);
- 122 (единая медицинская справочная служба Москвы);
- +7 495 539-54-54 и 3210 (контакт-центр «Московский транспорт»);
- +7 495 612-04-25 (контакт-центр госветслужбы Москвы).
