Завершился первый этап турнира «Кубок Святых Воинов»

Фото, видео: Фото: Пресс-служба фестиваля «Кубок Святых Воинов Руси»; 5-tv.ru

В нем приняли участие более 600 спортсменов.

Первый этап масштабного фестиваля «Кубок Святых Воинов Руси» от общественного движения «Сорок Сороков» завершился в подмосковных Мытищах. Более 600 спортсменов сразились на турнире, посвященном легендарному воину-монаху Александру Пересвету. Мероприятие открылось торжественным молебном, затем состоялись зрелищные состязания по боксу, армейскому рукопашному бою и самбо. За событием наблюдали более 500 зрителей.

С приветственной речью выступили координаторы-основатели движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин и Владимир Носов, а также ответственный секретарь Патриаршей комиссии по физической культуре и спорту протоиерей Димитрий Болтрукевич, президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили и другие известные спортсмены, общественные и духовные лица.

Кроме того, к участникам обратились ветераны и действующие военнослужащие, вернувшиеся из зоны проведения специальной военной операции. Проект стал примером единства физического и духовного развития российского народа, объединив спорт, традиции, веру и патриотизм.

