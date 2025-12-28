Волк сбежал из зоопарка в Японии

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Martin Wagner

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Администрации зверинца пришлось провести экстренную эвакуацию посетителей.

Опасный хищник — волк — сбежал из вольера зоопарка в Японии, администрации пришлось объявить экстренную эвакуацию посетителей. Об этом сообщает местный телеканал NHK News

Как именно животное смогло выбраться из клетки — не известно.

Позднее портал Nekoryman объявил о поимке хищника. По данным журналистов, никто из посетителей или сотрудников не пострадал. Животное притаилось в кустах на территории зоосада, где его обнаружили, обездвижили и вернули в клетку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в реабилитационном центре для животных в Запорожской области умер раненный дроном ВСУ лев. Животное не выжило после осколочных ранений, полученных во время удара.

Реабилитационный центр, где находился лев, расположен в прифронтовой зоне и содержит более 50 крупных хищников, среди которых медведи, тигры, леопарды и другие. Помимо этого, в учреждении находятся обезьяны, еноты, собаки и попугаи.

Приграничные регионы России, регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции (СВО), о проведении которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Для ударов боевики киевского режима используют беспилотники и ракеты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.