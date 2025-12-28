Детские новогодние наборы в России подорожали в среднем до 454 рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Стандартный подарок весит около 550 граммов.

Средняя цена детского новогоднего шоколадного набора в России достигла 454 рублей. Такую цифру в беседе с РИА Новости озвучил эксперт группы корпоративных рейтингов Антон Тренин.

По его словам, стандартный подарок весит около 550 граммов. В его состав обычно входят конфеты, зефир, карамель и шоколад. Он также отметил, что полный производственный цикл — от закупки какао-бобов до появления готового шоколада на полке — занимает примерно шесть месяцев. Из-за этого недавнее снижение цен на какао пока не отразилось на стоимости наборов для покупателей.

Как показало недавнее исследование, россияне часто испытывают стресс при выборе новогодних презентов, особенно если бюджет ограничен или есть опасение ошибиться с подарком. Четверть опрошенных признались, что покупают подарки в спешке, а детские наборы остаются одной из самых сложных категорий, которые нередко приобретают в последние дни перед праздником.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что делать с ненужными подарками и как на них заработать.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.