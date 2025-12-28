Клюшки важнее? Трамп занялся игрой в гольф перед встречей с Зеленским

Трамп провел весь день на поле для гольфа перед встречей с Зеленским

Фото: 5-tv.ru

Американский лидер прилетел во Флориду 20 декабря и с тех пор находился на спортивных площадках практически ежедневно.

Президент США Дональд Трамп накануне встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским предпочел провести день не за дипломатической подготовкой, а на гольф-поле. Об этом написало информагентство РИА Новости со ссылкой на пул Белого дома.

По данным журналистов, глава государства провел на поле практически весь день и вернулся в резиденцию Мар-а-Лаго около 16:00 по местному времени, что соответствует полуночи воскресенья по Москве.

Трамп прилетел во Флориду еще 20 декабря и, как отмечалось, с тех пор играл в гольф ежедневно, за исключением 25 декабря — дня празднования католического Рождества.

Любовь президента США к этому виду спорта давно известна. Трамп не раз подчеркивал, что гольф для него — не просто отдых, а способ сохранять форму и рабочий настрой. Эту сторону его характера недавно продемонстрировала и семья политика.

Внучка президента Кай Трамп опубликовала в TikTok видеоролик в октябре, на котором запечатлена их совместная игра.

Также aif.ru сообщал, что в общей сложности Трамп провел на гольф-площадках почти 30% всего времени своего президентского срока.

Ранее 5-tv.ru писал, что Белый дом определил новые место и время встречи Трампа и Зеленского. На фоне предстоящих переговоров в Евросоюзе (ЕС) также готовятся к собственному обсуждению ситуации вокруг Украины. Лидеры стран ЕС намерены рассмотреть возможные меры по обеспечению ее безопасности уже после контактов между Трампом и Зеленским.

