Семейную ипотеку перезапускают: что изменится для россиян с февраля 2026 года
Возможность привлечения к льготным кредитам третьих лиц сохранится.
Обновленные правила программы семейной ипотеки начнут действовать в России с 1 февраля 2026 года. Подробнее об этом в беседе с РИА Новости рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
Главное нововведение — на одну семью будет доступен только один льготный ипотечный кредит, при этом оба супруга должны обязательно выступать созаемщиками.
При этом возможность привлечения к ипотеке третьих лиц сохранят. Если доходов супругов недостаточно для одобрения кредита, они смогут подключить дополнительных созаемщиков.
По словам эксперта, изменения направлены на борьбу со злоупотреблениями в рамках льготной программы. Депутат пояснила, что семейную ипотеку нередко использовали не по назначению, например, в инвестиционных целях, а не для решения жилищных проблем.
Парламентарий подчеркнула, что новые правила должны помочь поддержать те семьи, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий. В Госдуме рассчитывают, что ужесточение условий повысит адресность меры и сделает распределение льгот более справедливым.
