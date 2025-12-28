«Уже 15 скопилось»: что Екатерина Мизулина дарит SHAMAN

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

Артист просит близких ничего не дарить ему на праздники, но супруга преподносит сюрпризы без повода.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, признался, что принципиально отказывается от подарков — даже от самых близких. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru во время церемонии вручения XIII Народной премии «Звезды Дорожного радио».

По словам артиста, он заранее предупреждает друзей и родных, чтобы на праздники ему ничего не дарили. Музыкант объясняет это просто: необходимости в подарках он не испытывает.

«У меня все есть, у меня все хорошо», — подчеркнул SHAMAN, отметив, что предпочитает практичные и нужные вещи, а не эффектные, но бесполезные сюрпризы.

Однако есть одно исключение. Жена певца, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, нарушает этот запрет. Артист рассказал, что она делает подарки без повода, руководствуясь вниманием к деталям его образа.

Чаще всего в качестве сюрпризов от возлюбленной SHAMAN получает галстук — аксессуар, который, по его мнению, способен полностью изменить впечатление даже от классического костюма.

Музыкант отметил, что в последнее время его часто видят в строгих образах, однако иногда формат мероприятий требует более формального стиля. Именно тогда и выручают подарки от жены. По подсчетам исполнителя, в коллекции уже около 15 галстуков от Екатерины, и, как он с улыбкой добавил, это явно не предел.

«Вот мне Катерина часто дарит галстуки. У меня уже в коллекции галстуков 15, наверное, от нее скопилось. Но это еще не предел. Она мне дарит их просто так, потому что, ну, это атрибут такой интересный», — поделился артист.

Певец отметил, что воспринимает такие презенты как полезный жест внимания со стороны супруги.

Помимо этого, SHAMAN подчеркнул, что просьба не дарить подарки остается актуальной для всех остальных. Но в случае с супругой он, похоже, готов делать приятные исключения.

