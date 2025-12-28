«Только розовые ключи»: Эмма Турецкая разыграла мошенника и сорвала его аферу

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певице позвонил неизвестный мужчина, предложив ей замену ключей от квартиры. Однако артистка не растерялась и испортила день злоумышленника.

Певица Эммануэль Турецкая теперь не просто не боится телефонных мошенников, но и откровенно над ними смеется. Забавной историей артистка поделилась в разговоре с 5-tv.ru во время новогоднего шоу «Хора Турецкого» в Государственном Кремлевском дворце.

По словам Турецкой, ей позвонил неизвестный мужчина и начал стандартный разговор о замене домофона и ключей от квартиры. Артистка сразу поняла, что имеет дело с мошенником, и решила превратить диалог с ним в спектакль. Она заявила собеседнику, что согласна только на один вариант — ключи должны быть розовыми.

Исполнительница вспомнила — мужчина пытался объяснить то, что ключи бывают других цветов — желтые, зеленые, оранжевые, но это лишь подстегнуло ее фантазию. Турецкая начала, по ее уточнению, «устраивать истерику» и писклявым голосом на протяжении почти 40 минут повторяла одну и ту же фразу: «Мужчина, вы можете разобраться в этой проблеме? Я хочу только розовые ключи».

Артистка призналась, что весь этот разговор происходил в такси, и водитель был не менее ошарашен происходящим.

«Реально минут 40, я еще ехала в такси. Таксист, мне кажется, тоже с ума сошел», — сказала она.

В один момент Эмма даже усомнилась в «мужественности» собеседника и не преминула отметить, что настоящий мужчина смог бы достать нужные ей ключи.

Когда же мошенник сдался и пообещал «сделать» розовые ключи, Турецкая решила повысить ставки и попросила сразу 20 штук. Услышав, что это невозможно, она начала уговаривать его изменить решение. В итоге терпение звонившего лопнуло — он резко завершил разговор, сбросив звонок.

«Я начала уговаривать его на 20 ключей. Ну, короче, какая-то хрень на самом деле, не очень интересно. Он меня послал и повесил (трубку. — Прим. ред.)», — добавила девушка.

Певица подчеркнула, что история, возможно, выглядит абсурдной, но главное для нее — результат. По словам Турецкой, в тот день она точно испортила мошеннику настроение.

Ранее, писал 5-tv.ru, Эмма Турецкая рассказала о своей жизни после отчисления из вуза.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.