Политика, погода, финансы, военные конфликты: каким будет 2026 год

В ЕС прогнозируют начало конфликта с Россией на 2029 год

Фото, видео: www.globallookpress.com/Michael Kappeler; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Свои прогнозы делают и в ЕС — они касаются противостояния с Россией. А ситуацию накаляют инфоповоды, как правило, высосанные из пальца.

Конец года — это всегда время прогнозов, серьезных и не очень. Если в двух словах, то год будет сложным. И тут серьезные аналитики говорят в унисон со всякого рода предсказателями, астрологами, нумерологами, провидцами.

Метеорологическая служба Великобритании подсчитала: следующий год снова будет аномально теплым — в среднем на 1,5 градуса выше нормы. Но звучит это скучно.

А у Ванги прогноз позажигательнее. Болгарской предсказательницы уже 30 лет как нет, но якобы она еще при жизни говорила, что в 2026 году природа ответит человечеству за загрязнение: одна часть мира замерзнет, другая сгорит. Без уточнения координат, разумеется.

Идем дальше — политика. Премьер-министр Италии Мелони, как мы слышали, полушутя заявила, что 2026 год будет сложнее для Европы, чем 2025 год, а Нострадамус за 500 лет до нее писал примерно про это же время так:

«Три огня поднимаются с восточных сторон, в то время как Запад тихо теряет свой свет».

Как это похоже на союз Медведя, Дракона и Слона (России, Китая и Индии. — Прим. ред.), о котором сейчас говорят все.

Кстати, по восточному календарю наступает год Красной Лошади — энергичного, но буйного животного. Астрологи пугают: вырастет риск выгорания, импульсивных решений, конфликтов и стресса.

А если посмотреть на цифры (26.02.2026. — Прим. ред.), то в конце февраля… почти конец света. Или день свадебного безумия. Редкая зеркальная дата. Правда с возможными последствиями.

Шутки шутками, но из-за прошлой «огненной лошади» в Японии рождаемость упала на 25%. Считается у них, что девочки, рожденные в такой год «убивают мужа». Прежде всего, морально.

В общем, прогноз мрачный: непредвиденные траты, увольнения, срывы планов, нестабильность в отношениях. У всех… кроме Львов. Для них наступает «Изумрудный год»: Юпитер входит в созвездие Льва, принося успех, рост и возможности. А остальным 11 знакам что делать? Разве что подружиться со Львами. Дружба, в любом случае, поможет пережить любые трудности.

И эти разглагольствования про Юпитер, Меркурий и отзеркаливание цифр 2026 уж точно милей, чем реальные прогнозы, которые звучали весь год из Европы, где был утвержден масштабный план по, как они говорят, перевооружению.

На полном серьезе европейцы стали готовиться к войне с Россией. Конфликт прогнозируется на 2029 год.

Конечно, они обвиняют нас в том, что мы их вынуждаем. Но правда в том, что это именно они нагнетают внешнюю угрозу, чтобы отвлечь своих избирателей от внутренних проблем.

И поводы находят все более странные. Финские фермеры говорят, что русские волки все чаще переходят границу и нападают на их северных оленей. И даже это заявление еще полбеды, дальше начались чудеса манипуляции, и в прессе это подали, как «волки Путина» нападают на «оленей Санта-Клауса». Смысла — ноль. Но страшно. Ведь волк — один из архитипичных кошмаров, еще с доисторических времен. Недаром, он в сказках и поговорках. «Придет серенький волчок» — вот чем пугают мирного европейца. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов отправился в лес, чтобы выяснить правду.

Белое морозное безмолвие Финляндии… Репортеры CNN приехали в городок Куусама — до полярного круга всего 60 километров, здесь происходят «поистине ужасные вещи».

По всем канонам — нет, не честной журналистики, а Голливуда — в репортаже появляется злодей. Кровь стынет в жилах.

От имени всех финнов в репортаже говорит один человек. В кадре три рогатых скелета. Следы преступлений ведут, конечно, в Москву. Ну а куда еще?! Волком смотрит на восток, и волком чуть ли не воет потомственный оленевод Юха Куяла.

«Большинство волков приходят с востока, со стороны России. Это все Путин, который изменил мир», — прокомментировал он.

И вроде еще до первого апреля далеко, но новость подхватили все финские СМИ. Поражающий элемент у нового секретного оружия Кремля — острый клык. «Серый диверсант» пересекает границу в любое время суток он безжалостен, озлоблен и голоден и… его никак не отличить от местных.

А теперь серьезно. Вся популяция волков в Суоми сейчас оценивается примерно в 430 особей, еще год назад их было около трехсот, в то время как оленей в стране озер аж 200 тысяч! И это увеличение популяции хищников едва связано с нашествием с востока.

«Если в Финляндии запрещено было отстреливать волков — хотя они в 2025 году, насколько я помню, загрызли 2000 оленей — то, соответственно, конечно, это ущерб для оленеводов», — сказал финский политолог, финский российский журналист, общественный деятель Кости Хейсканен.

Но главное-то указать рукой на восток. А про то, что закон, разрешающий охоту на волков в Финляндии –приняли только в ноябре, можно и ничего не сказать. Можно умолчать, что все это время волки считались в Суоми редким и исчезающим видом. Вот и расплодились.

«Волки, определенные стаи, имеют определенный свой маршрут и свою территорию», — отметил заместитель директора дирекции биологических ресурсов особо охраняемых территорий и природных парков Якутии Иннокентий Семенов.

И этот ареал, в основном, постоянен. Но если, по данным горячих финских парней, все наши охотники сейчас в окопах защищают Родину, и получается, что популяции наших волков ничего не угрожает, зачем, покидать, столь заповедные места?!

«Что из этого делается пропаганда, это нормально. Когда людей поражает психоз, то любое событие, любое явление бывает, с их точки зрения, частью их психоза. И сейчас психоз, они болеют», — прокомментировал доцент кафедры Финансового университета при правительстве Российской Федерации кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

Дошло до того, что волков стали делить по национальностям. Изучив их экскременты, ученые Суоми заявили: волки точно русские. Хотя по обе стороны границы — популяция едина.

«Сказать о том, что эти волки пришли достоверно из России, абсолютно точно мы не можем. Животные, которые держатся в пограничных районах, конечно же, могут перемещаться, они это делают», — поделилась директор трансграничного заповедника «Пасвик» Наталья Поликарпова.

Финны подняли градус антироссийской истерии на запредельный уровень. В горячечном бреду говорят: наши волки передают финским волчицам особый агрессивный русский ген. И чуть ли не украли рождество, истребив всех оленей Санты.

Семилетний волк по кличке Атилла во время записи интервью с его хозяйкой, кажется, решил заступиться за всех своих собратьев, показав свое дружелюбие. Он — настоящий волк, никакой не гибрид, не «Белый клык».

Высота в холке у этого взрослого волка — где-то 80 сантиметров. Весит он 67 килограммов. В день он съедает по два с половиной килограмма мяса. И еще килограмм красной рыбы.

Диким собратьям Атиллы пищи хватает и в наших лесах. А вот финским оленоводам нужны деньги от правительства, а их нет. Об этом в эксклюзивном интервью нашей программе заявил тот самый потомственный оленевод Юха, что тревожно кивал на восток в репортаже CNN.

И получается, что проблемы финских фермеров должен решать не Стубб, а Путин. Ведь даже малейший намек на российскую угрозу хорошо финансируется Брюсселем.

Популяция оленей скоро вообще может исчезнуть из Финляндии, и не из-за русских хищников. Постоянные военные учения после вступления страны в НАТО — наносят ущерб и пастбищам, и самим оленям, привыкшим к заповедной глуши этих мест. Пока потомки Манергейма, как в 1939 году жгут костры и роют траншеи, обывателям рассказывают про лютых русских волков. Образ — архетип из детских сказок: злой, жестокий, коварный. Он просто идеально вписывается в нарратив об «угрозе с востока».

В топку страшилок таблоиды подбросили сенсаций. Пока в Финляндии остались олени, в Британии… Путин грозит уже самому Санта Клаусу. Направляя стратегические бомбардировщики чуть ли не на перехват рождественского маршрута. И все это, конечно, цирк «Ну, погоди» для нас, но на Западе, кажется, так готовят общественное мнение для реальной войны с Россией. Так что новых псевдоугроз будет еще не мало.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.