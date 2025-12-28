Уже не Рождество: как в Европе отметили главный праздник года

Фото, видео: 5-tv.ru

С одной стороны — экономия, с другой — откровенное глумление.

Подвели свои итоги и в Европе, где традиционно 25 декабря — главный праздник. Важнее, чем Новый год. Прежде бы сказали Рождество, но теперь это не политкорректно, просто праздник. А кто украл рождество в Европе? Узнал корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

С каждым годом Рождество угасает все сильнее. И в переносном смысле, и в прямом. Из-за бюджетной нищеты — отключают городскую иллюминацию.

«Чем больше Германия, Франция, и вся Европа втягивается в эту русско-украинскую войну, тем сильнее страдают наши экономики», — сказал политолог Николя Дюпо Эньо.

В Брюсселе вот — показательная «казнь» младенца Иисуса — мигранты пробрались к рождественскому вертепу и скрутили фигурке Христа голову.

А в немецких соборах — еще и вот такой «вертеп». Стриптиз-шоу. И не просто с благословения настоятельниц, а при их непосредственном участии. Поставила пилон рядом с алтарем и разве что крестик не сняла, не видя в этом ничего предосудительного

«У нас здесь просторное помещение, а деревня очень общительная: клубы, праздники, люди любят собираться, веселиться и танцевать вместе», — рассказала пасторка церкви Святого Николая в Штикелькамперфене Лиза Кенс.

Искушение паствы как обязательная программа рождественской службы.

«Я в восторге, потому что танец — это молитва телом, или ногами», — поделилась прихожанка.

«Я и сам раньше устраивал в этой церкви молодежные дискотеки», — поделился прихожанин.

Но в действительности все это обнажает более насущную проблему — европейской дехристианизации: даже в сочельник — никаких столпотворений, немцы дорогу к храму начали забывать.

В Германии уже обе Церкви — и католическая, и евангелическая — теряют сотни тысяч верующих ежегодно. 2025 — не исключение.

Что только не сделаешь, чтобы завлечь прихожан — корпоративы, рок-концерты, рэп-проповедь.

Даже полностью обнаженные перформансы с участием ощипанных куриц в подгузниках. Под сводами древнего собора.

Ватикан и Вестминстер — последние островки стабильности, где хотя бы для кадра еще чтут христианские традиции. Но даже оттуда рождественские речи звучат как тревожные сводки.

Британский король в своем телеобращении очень тщательно подбирает слова.

«Когда я встречаю людей разных вероисповеданий, меня чрезвычайно воодушевляет то, что у нас много общего», — сказал король Карл III.

А стоит только выйти за пределы этого древнего аббатства, или спуститься с уютной центральной лоджии собора Святого Петра — тут, внизу, уже совсем другая рождественская архитектура.

Расходы на безопасность увеличены настолько, что во многих городах дешевле было вовсе не открывать ярмарку и повесить табличку с надписью abgesagt — отменено. Важнейший европейский праздник превратился в мероприятие повышенного риска. После прошлогоднего теракта город и так зажигает не гирлянды, а свечи. Гражданская панихида в память о жертвах трагедии — шесть погибших, более трехсот раненых.

По всей Европе все сильнее разгорается кризис. И премьер-министр Италии Джорджия Мелони тоже не смогла принести ничего хорошего под елочку для своих граждан.

«2025 год был тяжелым для всех нас, но не волнуйтесь — следующий год будет намного хуже», — прокомментировала Председатель Совета министров Италии Джоржа Мелони.

«У нас в ЕС фактически рецессия. У людей стало меньше денег, ведь стоимость энергии, аренды, продуктов питания за последние годы резко выросла», — сказал французский политолог Эрик Бранка.

И чаще теперь можно увидеть скандальные пародии на святую мессу — самая громкая и шокирующая театральная премьера последних лет отгремела аж на подмостках государственной оперы Штутгарта. Абсолютно голые монахини и оргии на распятии, но в каком-то смысле ведь пророческая постановка, ставшая прологом к грехопадению библейских масштабов: когда уже и в самих церквях — ничего святого, и само Рождество не просто украденное, а совсем уже окончательно списанное.

