Президент Украины пытается использовать референдум для получения передышки перед переговорами.

Новые дипломатические уловки Зеленского о том, что мирный план Трампа надо обсудить на референдуме, а для этого нужно перемирие, — лишь попытка снять с себя ответственность за непопулярное решение и получить передышку, хотя бы на два месяца.

Чем займутся на Украине, в случае если такая передышка реально появится, расскажет корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Пафосно, воодушевляюще, это он умеет.

«Мы не потеряемся в темноте, вживую или мысленно поздравим друг друга», — говорил в обращении Зеленский.

Пока поздравлял с католическим Сочельником, в Одессе, Киеве и других городах люди как раз терялись в полной темноте. Им не до объятий.

«Говорили, что нас поменяют, но никто не поменял. Потери большие были. Я сам раненый был, и никто меня не эвакуировал, целый месяц, до того, пока не пришли российские войска», — поделился пленный военнослужащий ВСУ Сергей Ситенко.

«Не имеет значения, на расстоянии или вживую, украинцы вместе. И вот это чувство дает нам надежду, дает нам все это и помогает держаться», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Держатся, бегут и из ВСУ. И из страны. За последние три года население сократилось в два раза. И потери на поле боя — далеко не на первом месте. По сообщениям нашей СВР, свыше 90 процентов украинских дипломатов не собираются возвращаться на родину. Их активы и семьи давно за рубежом, как у Залужного.

Уже полтора года не вылезает из Великобритании. Хотя вот в мемуарах пишет: «Из Киева выйду последний». Конец декабря — он на Карибах. То ли в Киеве действительно никого уже не осталось, то ли преувеличил ради красного словца.

«Война, к сожалению, еще не завершилась, а нас уже кто-то сделал врагами. И даже все это может привести к рискам политической дестабилизации в стране и угрозе национальной безопасности. Ну такие, например, как гражданская война», — отметил экс-главком ВСУ Валерий Залужный.

Схватка началась. Зеленского уже не просто сливают, его топят. Те, кто претендуют на его кресло, активизировались. Если Великобритания делает ставку на бывшего главкома, то немцы — на бывшего боксера.

«Все очень плохо. Хочу сказать откровенно — это удар ниже пояса для всей Украины», — сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Есть опытный и богатый, признанный у нас экстремистом и террористом — Порошенко, есть еще премьер-министр Юлия Свириденко, или политически бессмертная Тимошенко. Та самая что была с косой. Правда сейчас снова сменила прическу, такая у нее примета — новый политический шаг — новый имидж. Другие претенденты на кресло главы Незалежной — темные лошадки.

«Чемпион мира боксер Усик, крымчанин, русскоговорящий, православный. Он запросто сможет представлять другую партию, другую точку зрения», — предположил бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.

Схватка на украинской политической арене в чистом виде похожа на рестлинг. Все бои — только на публику. Все кандидаты — разве что трюкачи-шоумены. И исход будущих выборов, если все же они состоятся, будут решать не на ринге, здесь только бурная видимость, все решат как всегда удаленно, вся борьба за украинский «промоушен» — будет на Западе.

И эта игра может в любой момент из симулятора перерасти в шутер, новый майдан если точнее. Все уже готово. Боевики с устраивают перестрелки в центре Киева…

Последний опрос — рейтинг партий внутри Украины. Блок Зеленского только на четвертом месте. Его опережают виртуальные партии Залужного и нациста, признанного у нас террористом и экстремистом Билецкого. В пятерке и вымышленный блок, тоже террориста и экстремиста Буданова.

«Страны, которые имеют значение, — это Великобритания, которую я назвал бы главной движущей силой. Во-вторых, Макрон. А третья — это Германия под руководством Мерца. И все они — имеют влияние на своих подопечных», — прокомментировал вице-президент института Шиллера Харли Шлангер.

Зеленский хоть и актер, но все понимает. Тянет время, выбивает гарантии. Себе, разумеется. То выборы хоть через месяц, то через полгода. Хотите быстрее? Дайте денег!

«У нас нет на это денег, объективно мы не вытянем, у нас дефицитный бюджет», — сказал бывший советник главы ОП Украины Михаил Подоляк.

Украина уже давно банкрот. Еще в 21-м году, дефицит бюджета почти десять миллиардов долларов. Сейчас — все 40. ЕС чтобы удержать их на плаву выделила 90 миллиардов, которые скоро будут пилить новые власти и их патроны. Только на оборонных контрактах, по сообщениям НАБУ, в стране украли больше 50 миллиардов долларов.

«Когда началась СВО, получился такой парадокс, что в первую голову начали подниматься, начали богатеть те люди, которые как раз-таки военкомы. И у одного военкома нашли около 6 000 000 $ кэшем, причем в потолке, в стенах, в шкафу», — рассказал член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров.

И тут даже Хантер Байден меркнет который скромно набрал взяток на 11 миллионов долларов через знаменитую бурисму. Вот он пять часов рассказывает шокирующую правду про запредельную коррупцию в том змеином гнезде.

«Я считаю, что это было ошибкой — членство в совете директоров Burisma — потому что я был очень наивен в отношении того, каким гадюшником является Украина! Уровень коррупции там просто поразителен, потому что они являются частью клептократии — правительства, контролируемого мошенниками!», — сказал Хантер Байден.

На что намекал — остается гадать. До недавнего времени там все контролировал Белый дом. Именно он снимал прокуроров требовал прекратить расследовать дела самого Хантера.

Осталось выбрать кто будет дальше воровать западную помощь. В Раде над этим работают. На этой неделе анонсировали одноразовый закон — как раз о выборах.

«Нам не нужны выборы для отвода глаз, нам нужны выборы, которые будут признаны демократическим и цивилизованным миром», — заявил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Зеленский уже потребовал демократических и цивилизованных солдат НАТО обеспечить безопасность.

«Там все коррумпировано. Они говорят о независимых демократических выборах. А как они такими могут быть, если они просят помощи у Западных стран — наблюдатели, безопасность, деньги. Живут за чужой счет. Сейчас они просто водят всех за нос, оттягивают свой конец», — отметил профессор политологии Джеральд Сассман.

Но перед встречей во Флориде на Зеленского давят сильнее. Подконтрольные штатам НАБУ и САП вслед за Миндичем, пришли к другим друзьям главы Киевского режима. Депутатам Рады от Слуги народа Киселю и Корявченкову. Их подозревают, как обычно, в коррупции, торговле голосами. Символично накануне возможных выборов. Да и в штабе партии Зеленского тоже обыски — действительно хороший фон перед встречей с Трампом.

Просроченный на полтора года извивается до последнего. Пока одноразовый закон не клеится, Кабмин согласовывает многоразовый Указ Зеленского. И он не про то как вытащить Украину со дна, закончить конфликт или избежать блэкаута. Теперь 7 января православные пока еще Украинцы будут отмечать не Рождество, а день программиста, обнявшись в темноте.

