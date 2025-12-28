Киев радикализует методы борьбы, делая ставку на теракты

Фото, видео: Reuters/Darren Calabrese; 5-tv.ru

Всплеск террористической активности Киева совпадает с периодами его военных и политических неудач.

В эти минуты Владимир Зеленский летит в США, где завтра у него новая встреча с Трампом. Но не надо строить лишние иллюзии.

2025 год показал — Киев всячески будет срывать и саботировать любые переговоры, пока остается хоть малейший шанс команде Зеленского оставаться у власти. Идут на все, в том числе на теракты.

В пятницу несколько тысяч московских полицейских пришли проститься со своими коллегами, двумя сотрудниками ДПС — Ильей Климановым и Максимом Горбуновым. Молодые лейтенанты погибли при задержании диверсанта с бомбой.

За два дня до этого в том же районе Москвы была взорвана машина генерал-лейтенанта Фанила Сарварова. Он скончался от полученных ранений. Полицейские ценой собственной жизни предотвратили новый теракт, возможно, с большим числом жертв.

По версии следствия, закладчик действовал по указанию кураторов с украинской стороны. Предварительно установлено, что его ввели в заблуждение телефонные мошенники, мужчина был уверен, что помогает нашим спецслужбам.

Удивительно, конечно, как можно поверить, что вот так по телефону его зачем-то будут просить об услуге наши спецслужбы. Но есть же специальные техники убеждения. И есть действительно наивные люди. Мы можем лишь констатировать, налицо новая тактика Киева, они и прежде рассматривали подобных диверсантов как одноразовые инструменты, но теперь они превращают агентов просто в смертников.

Не секрет, что всплеск их террористической активности совпадает с периодами военных и политических неудач Киева. Это уже не игра спецслужб, это государственная политика Украины.

Неслучайно в рождественском обращении Зеленского, прозвучали человеконенавистнические заявления, с пожеланием смерти в адрес российского руководства. Охоту на инакомыслие Киев развернул не здесь и не сейчас. Она идет со времен Майдана, меняя свои изуверские формы.

Например, есть у них такой метод, как убийство журналистов. Семь наших коллег погибли за этот год, в том числе двое журналистов «Известий». Два Саши — Саша Федорчак и Саша Мартемьянов. Молодые, целеустремленные, искренние — такими они навсегда останутся в нашей памяти.

Тем циничнее попытки киевских переговорщиков внедрить пункт об уголовной амнистии для всех и отказ от судебного преследования в случае перемирия. Они знают, что придется отвечать: и главарям, и рядовым членам шайки, и выкормышам из числа коллаборантов.

Один из них, лидер РДК* Денис Капустин** накануне был убит ударом дрона на Запорожье. Впрочем, это может быть инсценировкой или внутренней разборкой, РДК конфликтовал с ВСУ. Добавлю, сам Капустин и его, так называемый, «русский» добровольческий корпус признаны в России террористами. Капустин причастен к набегам на приграничные русские области — Белгородскую, Брянскую, Курскую — и к вербовке диверсантов внутри страны.

Тем удивительнее попытка обелить подобных персонажей в Европе. На площадке ПАСЕ, парламентской ассамблеи Совета Европы, с которой официально у России не осталось никаких контактов. С осени стали создавать некую платформу для общения с так называемой «российской оппозицией в изгнании».

Цель не скрывают — свержение власти в России, по-простому — госпереворот или гражданская война. Там уж как пойдет. Не суть важно. Главное — ослабить, а в идеале — расчленить Россию. Такие проекты давно продвигают.

Хотят собрать лиц, цитата, «с высочайшими моральными качествами». Помимо изрядно запылившихся беглых политиков заявки для участия в платформе подали и те самые, русские по паспорту, но воюющие под крышей украинской разведки коллаборанты. То есть беззубым говорунам хотят добавить оскал замаравшихся реальной кровью боевиков.

Что те, что другие — марионетки, инструменты. Просто для удобства их собирают в одну группу, преступную группу. Немудрено, что ФСБ инициировала тут же уголовные дела по статье «терроризм» против всех, кто рвется в ПАСЕ.

Так, за 2025 год те, кто называет себя оппозицией, из иноагентов превратились в террористов. Все эти игры в «добровольческие корпуса» и «легионы свободной России*» не новы.

Еще в Первую мировую подобные формирования готовили австрийские спецслужбы, в следующей войне — немецкие. Нацисты подошли к делу основательно, поставили на промышленные рельсы — коллаборантов собирали в батальоны, дивизии и легионы по национальному признаку: латышский, грузинский, туркестанский легионы, дивизия «Галичина», русская освободительная армия Власова… Разные вывески — суть одна.

На этой неделе любопытная статья вышла в Узбекистане про деятеля «Легиона Туркестан», воевавшего за нацистов, некоего Рузи Назара. Он попал в плен, надел немецкую форму, воевал против СССР, потом скрывался от правосудия на Западе и дослужился до пенсии, работая на ЦРУ.

Автор статьи не скрывает симпатий к такому ловкому земляку. Приведу цитату: «Для советской историографии он долгие годы оставался персоной нон-грата, предателем и идеологическим противником, тогда как западные аналитики считали его одним из самых эффективных инструментов в противостоянии времен Холодной войны».

И снова это потребительское отношение: человек — инструмент. Да еще и эффективный. Налицо классическое «не все так однозначно». Попытка прощупать идеологические границы, теперь и в Узбекистане.

Какая живучая модель: «Лесные братья» в Прибалтике, бандеровцы*** на Украине. «Не все так однозначно», — говорили сначала, они сражались за родину. Во что это вылилось, мы все теперь прекрасно видим. Дожил бы до наших дней Рузи Назар, может ему еще и аплодировали бы как нацисту Гунке в канадском парламенте. А что? Дед же воевал.

В какой-то степени весь нынешний киевский режим — это инструмент, которым хотят нанести максимально возможный вред России.

Воспринимая этот механистический подход, российская армия делает все, чтобы этот инструмент вывести из строя. Удары по военным заводам, путям снабжения и энергообъектам оборонки медленно, но верно снижают потенциал противника. Так что в Киеве, даже в Киеве, от 8 до 14 часов в день нет света.

*— признаны террористической организацией, запрещен в РФ

** — внесен в перечень террористов и экстремистов

*** — ОУН признана экстремистской организацией, запрещен в РФ

