В России зафиксировали рост выпуска вооружений и ищут миллионы новых работников

В ближайшие семь лет потребуется привлечь более 12 миллионов человек на рынок труда.

Опора успехов на фронте — крепкая оборонная промышленность. Дроны к нам не с неба свалились, уж извините за каламбур, а были сделаны руками российских мастеров на российских заводах.

Оборонка работает в формате 24/7 в несколько смен. Рост производства оружия и техники по сравнению с 2022 годом не на проценты, а в разы, даже в таком сложном сегменте, как авиация. Характер боевых действий очень динамичный, приходится подстраиваться под нужды фронта.

Так, выпуск средств связи и радиоэлектронной борьбы увеличен в 12,5 раза, а бронежилетов и прочих систем индивидуальной защиты в 18 почти раз. Такие цифры привел президент на заседании по вопросам государственной программы вооружения на перспективу до 2036 года.

То есть определяют, что будет востребовано через 10 лет. И у нас тут есть фора по сравнению с нашими оппонентами из НАТО. В 2025 году впервые успешно были испытаны принципиально новые боевые системы с ядерными двигателями — подводный беспилотник «Посейдон», способный создать радиоактивное цунами у побережья противника, и не менее грозная авиационная ракета «Буревестник», которая сутками может курсировать, обходя ПВО противника.

Новинка 2024 года, гиперзвуковая баллистическая ракета «Орешник», вошла в серийное производство и встала на боевое дежурство и у нас, и в союзной Белоруссии. Эти новинки, плюс опыт СВО, делают нашу армию уникальной.

«В ходе специальной военной операции постоянно меняется характер, формы и способы ведения боевых действий, и получаемый войсками абсолютно бесценный опыт в полной мере используется при формировании нового облика Вооруженных Сил и оборонно-промышленного комплекса тоже», — отметил Владимир Путин.

Однако есть проблема — дефицит кадров. По прогнозам Минтруда, в ближайшие семь лет потребуется привлечь более 12 миллионов человек на рынок труда. Выходит, по полтора миллиона ежегодно. Где их взять? Ведь подавляющее большинство вакансий появятся из-за ухода на пенсию действующих сотрудников, добавим сюда общий демографический спад и необходимость перехода на новые технологические рельсы из-за развития искусственного интеллекта.

Вопрос крайне важный. Неслучайно, несмотря на предпраздничные дни, по этому поводу собирался Госсовет. При рекордно низкой безработице в 2,2%, задача по сути «пересобрать» рынок труда.

«Традиционная траектория поэтапного развития карьеры — от получения образования, затем должности младшего сотрудника и далее до руководителя — будет, безусловно, меняться. Значительно увеличится спрос на отдельные специальности и специалистов высшего уровня. В то время как искусственный интеллект будет постепенно заменять работников начальных ступеней, в том числе креативного и даже интеллектуального труда», — сказал Владимир Путин.

Предстоит массовая переподготовка уже действующих кадров, такая программа была в этом году, такая же будет в следующем. Есть перечень из 213 приоритетных профессий, на которые можно выучиться бесплатно. При этом для участников СВО отдельный блок из 27 специальностей, в том числе с возможностью удаленной занятости.

На Госсовете отметили удачный опыт Тулы, где военный и жизненный опыт бойцов используется в промышленности, логистике, IT и социальном секторе.

«Никакого болота здесь не должно быть», — подчеркнул президент.

Нужны в том числе нестандартные решения. Например, в МВД не хватает порядка 170 тысяч сотрудников, причем в основном в подразделениях, что называется, «на земле» — патрульно-постовая служба, участковые.

И где взять кадры? Решение, на самом деле, подсказывает история. В этом году Министерство обороны и Всероссийское казачье общество впервые подписали соглашение о пополнении казаками мобилизационного резерва армии.

Казаки уже помогают охранять границы — следят за правопорядком на улицах в отдельных регионах, отражают атаки беспилотников. Так существующие исторически укорененные сообщества превращаются из культурной традиции в элемент современной оборонной и кадровой политики.

Об этом на неделе говорили на заседании Совета по делам казачества под руководством помощника президента.

«Во главу угла должна быть положена поддержка развития кадрового потенциала российского казачества. Всероссийское казачье общество провело в этом году большую работу в этом направлении, также необходимо ее активное продвижение на региональном уровне», — говорит председатель Совета при президенте по делам казачества Дмитрий Миронов.

