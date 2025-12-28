Российская армия в 2025 году перехватила инициативу на всех направлениях СВО

Операция «Поток» переломила ход СВО. Освобождение Суджи положило начало широкомасштабному наступлению российской армии.

2025 год стал переломным в ходе СВО: если прежде противник еще где-то атаковал, заставлял нас обороняться, то весь этот год киевские формирования только пятились под напором российских штурмовиков.

А началось все с Суджи. Еще год назад враг был на Курской земле. Потому, на мой взгляд, символом года могут стать вот эти кадры — тяжелая фронтовая работа — переход под землей, операция «Поток» и долгожданный триколор в центре Суджи. Радость победы.

Наши штурмовики за год освоили новую тактику, которая позволила взламывать любую оборону. Наши дроны за год завоевали господство в небе. Наша промышленность кратно нарастила производство и обеспечивает техническое превосходство. Развал обороны ВСУ — это следствие изменения глобального баланса сил.

Военкор «Известий» Денис Кулага встретился с участниками самых дерзких операций.

Главным словом уходящего военного года по праву можно назвать «Поток». Именно эта операция дала внушительный импульс российским войскам на всех направлениях. Четыре дня, 15 километров под землей, 800 бойцов из разных подразделений. За тем, как гонят оккупантов с исконно русской земли, наблюдали по всему миру: и в сырых окопах Донбасса, и в уютных кабинетах Брюсселя и Вашингтона. «Курская авантюра Зеленского» полностью провалилась.

В этой битве Зеленский потерял свою единственную медийную карту и несколько тысяч опытных бойцов ВСУ. В эксклюзивном интервью комбриг «Морпех» легендарной бригады «Ветераны» раскрыл небольшую тайну — оказывается, операция «Поток» была поделена на две фазы.

«Первый этап — взорвали все мосты суджанские и обрубили, их же самих обрубили в тылу у нас. Вторым этапом зашли в Суджу, мосты все взорваны по реке были, и их оставили. Они начали отход на машинах, и они начали падать с мостов, просто падать, разбиваться. А в это время подразделения наши, разведроты и десантники 11-й бригады, начали уже в Судже полностью все зачищать», — рассказал командующий бригады «Ветераны» ВС России с позывным «Морпех».

Российские войска полностью освободили Суджу 13 марта, а к 26 апреля уже завершили зачистку Курской области.

Глядя вот на разрушенные дома, плюс осматривая территорию, а ведь здесь рядом такие же частные дома, никаких военных укреплений нет, или, говоря армейским языком, «располаг», складывается четкое ощущение, что украинская артиллерия била наотмашь, не прицельно. Добиваясь главного — страха среди мирного населения.

Как карточные домики начала рушиться оборона так называемых городов-фортеций. Первым пал Торецк, он же Дзержинск. Настоящая крепость, прикрывающая дорогу на покровско-краматорском направлении.

Далее уже на южнодонецком направлении следует быстрый прорыв через цепочку опорников на линии Константинополь — Андреевка — Разлив. Начался этап изоляции участка, где ВСУ пытались удержать оборону за счет заранее подготовленных укреплений. Темпы с каждым месяцем нарастали. И вновь очередная пощечина киевскому режиму — полностью пала оборона ВСУ в Серебрянском лесничестве.

«Враг был немножко ошарашен такими быстрыми продвижениями, быстро отступал. Вот почему нам удалось дойти до Северского Донца в кратчайшие сроки», — отметил командир штурмового отряда с позывным «Бур».

За три года на наших глазах лес буквально выгорал от бесконечных ударов. Чтобы удержать позиции, украинские войска не жалели снарядов. Били куда попало, если замечали журналистов, то били и по ним.

«Сложно понять, передает камера или нет, но вот тут поднимается густой дым, только недавно сюда прилетел снаряд. А вот еще один снаряд прилетел. Так, живы-здоровы», — рассказывал военкор Денис Кулага в одном из репортажей.

Первой пала оборона Часова Яра. Официально Киев до сих пор не признает потерю города. Хотя по кадрам объективного контроля и по записям наших бойцов, в черте Часова Яра противника с осени больше никогда не видели.

«Часов Яр наконец-то стал уже полностью наш. Наши бойцы штурмовики выстояли, враг несет потери. Победа будет за нами», — поделился санинструктор 217-го полка 98-й дивизии ВДВ с позывным «Медик».

ВСУ полностью потеряли контроль над ситуацией и в Красноармейске — не помогли пафосные речи Зеленского и не менее пафосный десант бойцов ГУР. Даже дефиле Буданова* вблизи города осталось незамеченным. Зато помог густой туман.

Войска России мелкими группами зашли в черту города, с ходу вступили в контактный бой — стабилизировать ситуацию противник уже не смог.

Противник стремится залатать дыры, перекидывая резервы на самые горячие участки фронта, оголяя оборону других не менее важных городов.

Быстрое продвижение и расширение плацдарма делают неминуемым скорое освобождение Константиновки и открывает дорогу для главного похода за свободу Донбасса — на Славяно-Краматорскую агломерацию.

«Новшество, которое отличает армию России образца 25-го года от образца 24-го. Это новая тактика инфильтрации и тактика прорыва. Тактика инфильтрации позволяет незаметно небольшими группами пройти через линию фронта», — прокомментировал полковник запаса Илья Мощанский.

В Запорожской области оборона ВСУ также не выдерживает новой ударной тактики российских войск.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

