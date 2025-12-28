Искалеченного львенка забрали у московского лакшери-блогера и передали в зоопарк

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

У животного обнаружили травму позвоночника.

Искалеченного львенка забрали у лакшери-блогера из Москвы на содержание зоопарка. Соответствующие видео с животным опубликовала пресс-служба зоопарка в Telegram-канале.

По предварительным данным, у львенка обнаружили травму позвоночника.

Блогер-миллионер выкладывал фотографии со львенком в соцсетях. Кадры сняты на фоне автомобилей, сумок с деньгами и элитной недвижимости. Однако со временем у детеныша льва начались проблемы с позвоночником, хвостом и лапами.

Специалисты не спешат с выводами, так как животное еще совсем маленькое, и многие кости у него до конца не сформированы.

«Прогнозы пока осторожные. Совсем хрупкие кости, которые почти полностью прозрачны», — отметили в парке львов.

В беседе с 5-tv.ru волонтеры пояснили, что львицу они забрали от инфлюенсера 25 декабря. Хозяин зверя рассказывал, что увидел объявление о продаже дикого животного и решил его купить. При этом он заявил, что такие объявления в интернете — не редкость, поэтому любой желающий в состоянии купить дикое животное.

Как ранее писал 5-tv.ru, Росприроднадзор обратился в полицию из-за видео со львенком в Петербурге.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.