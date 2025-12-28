Дед Мороз с флагом и видеозвонок с передовой: о чем доложили Путину под Новый год

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Российские военные освободили важнейшие узлы обороны ВСУ, украинские силы теряют элиту.

Этим вечером Верховный главнокомандующий посетил один из пунктов посетил один из пунктов управления войсками, где провел совещание с руководством Генерального штаба и командующими группировками.

Главе государства доложили об освобождении целого ряда населенных пунктов в зоне СВО, среди которых город Гуляйполе в Запорожской области, Степногорск в том же регионе, но на другом фланге, а также освобожден Димитров в ДНР. За него шли бои с начала сентября, в этот город отошли остатки разгромленных ранее в соседнем Красноармейске частей ВСУ.

И тем не менее наши штурмовики с задачей справились и чувствуют себя настолько уверенно, что уже готовятся ко встрече Нового года, во всяком случае салютовал с российским флагом Дед Мороз.

О ходе боев президенту доложил командир одной из рот, штурмовавшей город по прямой связи. Становятся уже традицией такие включения из освобожденных городов.

«Товарищ Верховный главнокомандующий! Я командир первой роты первого батальона пятой бригады. Нахожусь я в городе Димитров, возле Димитровской церкви. На 27 декабря 2025 года город находится под нашим контролем. Завершается зачистка города. Оказываем гуманитарную помощь мирному населению. Выстраиваем оборону. Готовы выполнять дальнейшие боевые задачи. 5-й бригады, хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Пожелать крепкого здоровья, мирного неба над головой. Победа за нами», — обратился боец.

«Спасибо! Спасибо, ребята, вам большое за эту боевую, эффективную очень работу и за результат. Поздравляю и Рамиля Ринаровича, и Владимира Вячеславовича, вас, всех наших бойцов, офицеров, которые проявили не только мужество и героизм, но и грамотное управление войсками и очень своевременное принятие необходимых решений. Знаю, и начальник генерального штаба докладывал, проявили смекалку и мужество. Спасибо вам большое! И также в ответ примите с моей стороны самые наилучшие пожелания и с наступающим Новым годом. Поздравляю, ребята!» — ответил Владимир Путин.

Командующий группировкой войск «Центр» и командиры отдельных бригад доложили о ходе боевых действий в их зонах ответственности, например, выяснилось, что из Красноармейска было эвакуировано более 1100 мирных жителей, которые обставились в городе, ожидая прихода наших войск. Они оказывали помощь нашим солдатам, подсказывая, где засели всушники.

Каждый из освобожденных городов имеет важное стратегическое значение, например, после Димитрова следующий шаг — полное освобождение ДНР. Гуляйполе — второй по величине город Запорожской области, причем его взяли всего за 20 дней, что говорит о развале обороны противника. Совещание произошло как никогда вовремя, на воскресенье намечены прямые переговоры Трампа и Зеленского, последний уже прилетел в Северную Америку, но пока появился в Канаде.

Американский президент настроен оптимистично на результат переговоров. Ему теперь будет проще убеждать Зеленского и тех, кто за ним стоит, в том, что лучше согласиться сейчас, следующие условия России будут жестче. Москва об этом прямо дала понять.

«Сейчас мы видим, на Западе тоже появились умные люди, которые рекомендуют киевским властям принять достойные условия завершения конфликта и предоставляют хорошие базовые условия для обеспечения безопасности Украины на длительную историческую перспективу. Условия восстановления отношений с Российской Федерацией и восстановления экономики Украины. Мы видим, что и сегодня, к сожалению, главари киевского режима не спешат решать этот конфликт мирными средствами. Я говорил об этом уже год назад, выступая в министерстве иностранных дел, но сегодня, судя по вашим докладам, судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими пока территорий фактически сводится к нулю по разным совершенно соображениям, и если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем», — подчеркнул Владимир Путин.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.