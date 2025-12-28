Удар в печень: какие новогодние блюда опасны для здоровья

Фото: 5-tv.ru

За один праздничный вечер человек может получить до 3000 килокалорий и около 190 граммов жира — это существенно превышает суточную норму.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Елена Хохлова рассказала «Известиям», какие новогодние блюда представляют наибольшую угрозу для здоровья.

«Абсолютными лидерами по числу печальных последствий остаются салаты с майонезом. Они создают огромную нагрузку на поджелудочную железу и печень, а многокомпонентные блюда быстро становятся идеальной средой для размножения бактерий, если их оставить на столе на ночь», — отметила специалист.

Диетолог особо подчеркнула опасность сочетания продуктов. Она выделила «смертельно опасную триаду» — алкоголь, жирная пища и майонез, способную вызвать острый панкреатит.

Также вредно смешивать несколько видов алкоголя, так как это усиливает интоксикацию организма. Опасны, по словам Хохловой, сочетания белковой пищи с цитрусовыми и жирного мяса с бобовыми гарнирами, которые провоцируют брожение и изжогу.

«Новогодние эксперименты с едой особенно опасны для людей с хроническими заболеваниями ЖКТ, пациентов с гипертонией и болезнями почек, а также для детей и пожилых», — предупредила эксперт.

Она дала рекомендации, как безопасно провести праздник. Хохлова советует заранее продумывать меню, готовить только любимые блюда, заменять майонез на йогурт или сметану, соблюдать умеренность и правило одной тарелки, контролировать алкоголь и чередовать его с водой, а также завершать застолье до 22–23 часов.

