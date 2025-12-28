Без козырей перед Трампом: как освобождение РФ Гуляйполя изменило позиции Киева

Фото: © РИА Новости/Студия Рогаткина

Дополнительная финансовая помощь Запада больше не укрепляет позиции Киева.

Потеря ключевых оборонительных районов на Украине дает президенту США Дональду Трампу дополнительные возможности для жесткого давления на главу киевского режима Владимира Зеленского и подталкивания его к серьезным компромиссам. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru высказал политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен, комментируя ситуацию вокруг Гуляйполя и Мирнограда.

«Это фактически дает Трампу больше рычагов давления, чтобы убедить Зеленского пойти на серьезные компромиссы ради того, чтобы как можно быстрее найти какое-то решение этой ситуации», — отметил он.

По словам эксперта, дополнительная финансовая помощь Запада больше не усиливает позиции Киева. Напротив, она лишь затягивает конфликт и в конечном итоге приводит к новым территориальным потерям. Как считает Расмуссен, именно это радикально ослабляет переговорные позиции Зеленского перед вероятной встречей с Трампом 28 декабря.

Ключевым фактором специалист назвал утрату Гуляйполя — одного из последних серьезных укрепленных рубежей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Он отметил, что этот район долгое время выполнял функцию крупного оборонительного и логистического узла.

Расмуссен указал, что после полного освобождения российскими войсками Гуляйполя ситуация для украинской стороны резко ухудшается. По его словам, бои на окраинах еще могут продолжаться, однако стратегически рубеж уже пройден. Далее начинается открытая местность, где «основные оборонительные линии будут фактически прорваны», что позволяет российским силам продвигаться значительно быстрее.

«Как только устанавливается полный контроль, то дальше, по сути, на запад — уже ничего нет. Там открытые поля и открытая местность. Это фактически позволяет российским силам продвигаться гораздо быстрее, поскольку основные оборонительные линии будут по сути прорваны», — подчеркнул специалист.

Отдельно эксперт обратил внимание на последствия для снабжения ВСУ. Нарушение работы крупных логистических центров и линий подвоза, по его оценке, ограничивает переброску подкреплений, снижает возможности снабжения и даже осложняет организованный отход украинских подразделений.

В совокупности это демонстрирует текущее продвижение России и создает условия для более быстрого фактического обрушения украинских вооруженных сил. Освобождение Гуляйполя собеседник назвал ключевым событием для Запорожской области, поскольку оно упрощает дальнейшее наступление и открывает путь к установлению более плотного контроля над регионом.

Как ранее писал 5-tv.ru со ссылкой на военного эксперта Юрия Кнутова, освобождение Гуляйполя и Димитрова открыло новые возможности для России.

