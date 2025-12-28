Проигравший Артемьеву Карлсен оттолкнул камеру оператора после матча

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Норвежский гроссмейстер часто совершает эксцентричные и провокационные поступки.

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен оттолкнул камеру оператора после поражения от россиянина Владислава Артемьева на чемпионате мира по рапиду и блицу, который проходит в Дохе.

«Карлсен сдался на 29-м ходу», — сообщил «Спорт-Экспресс».

После окончания встречи Карлсен вопреки этикету не расставил фигуры в знак уважения сопернику, а пожал ему руку и направился к выходу из игрового зала. За ним следовал оператор, ведя съемку. Норвежский шахматист в какой-то момент оттолкнул камеру.

Артемьев сам расставил фигуры Карлсена, но это вряд ли испортило его ощущения от победы. После семи туров россиянин, выступающий в нейтральном статусе, по итогам шести побед и одной ничьи набрал 6,5 очка из семи возможных и выбился в единоличные лидеры состязаний.

