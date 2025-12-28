Умер бывший посол России в Кувейте, Турции и Израиле

Бывший посол России в Кувейте, Турции и Израиле Петр Стегний умер в 80 лет

Фото: © РИА Новости/Александр Натрускин

Экс-посол занимался историей дипломатии и международных отношений, написал ряд книг по малоизученным эпизодам внешней политики.

Экс-посол России в Кувейте, Турции и Израиле Петр Стегний скончался в субботу на 81-м году жизни. О его смерти РИА Новости сообщил заместитель генерального директора Международной медиагруппы «Россия сегодня» и бывший посол России в Великобритании Александр Яковенко.

«Сегодня ушел из жизни выдающийся советский и российский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол в отставке, видный специалист по Ближнему Востоку, возглавлявший наши дипломатические миссии в Кувейте, Турции и Израиле», — отметил Яковенко.

Он отметил вклад Стегния в историческую науку. Экс-посол занимался историей дипломатии и международных отношений, написал ряд книг по малоизученным эпизодам внешней политики.

Вклад Стегния в дипломатическую службу высоко оценило государство, а память о нем сохранится у коллег и близких, добавил Яковенко.

«Светлая память о Петре Владимировиче останется у его друзей, товарищей и всех, кто знал его лично», — добавил он.

