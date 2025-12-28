Москвичей предупредили о морозах до -17 градусов в новогоднюю ночь

На Новый год жителей Москвы и области ждет мороз до -17 градусов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В регионе установится облачная погода со снегом.

В новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье ожидаются сильные морозы — температура воздуха может понизиться до -17 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«Столбики термометров покажут от -12 до -17 градусов», — рассказал сотрудник метеобюро.

Он добавил, что в регионе установится облачная погода со снегом. Аналогичные погодные условия спрогнозировали и в ночь на 31 декабря, однако морозы будут менее выраженными — от -15 до -10 градусов. Днем 31 декабря температура повысится до −12…−7 градусов.

В первый день нового года, 1 января, синоптики ожидают небольшой снег, умеренный ветер и температуру воздуха в пределах от −13 до −8 градусов.

Ранее 5-tv.ru писал, что погода продолжит преподносить сюрпризы жителям разных регионов России в преддверии завершения 2025 года.

Так, аномальные морозы накроют Поволжье, Северо-Запад, Урал, а также север и юго-запад Сибири, Дальний Восток и Сахалин. Самые суровые условия ожидаются в Якутии, где температура может упасть ниже отметки -50 градусов.

