Дегтярев открыл новую ледовую арену в Обнинске
Дегтярев открыл новую ледовую арену в калужском Обнинске
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Это уже второй крытый каток в регионе за полтора года, построенный по федеральному проекту.
В Обнинске открылась новая ледовая арена, построенная на базе спортивной школы олимпийского резерва «Олимп». В церемонии приняли участие министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, а также губернатор региона Владислав Шапша. Также стороны провели рабочую встречу.
«Было принято решение возвести вторую арену — желающих заниматься хоккеем, фигурным катанием и покататься на коньках очень много», — подчеркнул Дегтярев.
По его словам, существующий каток уже не справлялся с нагрузкой. Новая арена стала вторым крытым ледовым объектом, построенным в регионе за последние полтора года в рамках федеральных программ. В открытии также участвовали известные представители хоккейного сообщества, в том числе чемпион мира Андрей Николишин.
Объект возведен в 2024 году при поддержке Министерства спорта России по федеральному проекту «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». На строительство направили более 130 млн рублей из федерального бюджета.
«Я уже каждый год приезжаю в Калужскую область открывать ледовые арены. Это тренд, это политика губернатора и нашего президента Владимира Путина, благодаря решениям которого в этом году мы более 500 объектов спорта ввели в эксплуатацию», — заявил министр.
Дегтярев также отметил, что Калужская область входит в пятерку лидеров по количеству спортивных объектов. По итогам 2024 года регулярно занимаются физкультурой 58,5% жителей, а обеспеченность объектами спорта достигла 90,7%.
Шапша обратил внимание на необходимость создания специализированного центра для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, поскольку сейчас тренировки часто проходят в неподходящих условиях. Министр пообещал поддержку.
В ходе визита Дегтярев также осмотрел другие спортивные объекты в регионе и вместе с губернатором вручил ведомственные награды и удостоверения о присвоении спортивных званий.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.