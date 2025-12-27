Дегтярев открыл новую ледовую арену в Обнинске

Фото, видео: 5-tv.ru

Это уже второй крытый каток в регионе за полтора года, построенный по федеральному проекту.

В Обнинске открылась новая ледовая арена, построенная на базе спортивной школы олимпийского резерва «Олимп». В церемонии приняли участие министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, а также губернатор региона Владислав Шапша. Также стороны провели рабочую встречу.

«Было принято решение возвести вторую арену — желающих заниматься хоккеем, фигурным катанием и покататься на коньках очень много», — подчеркнул Дегтярев.

По его словам, существующий каток уже не справлялся с нагрузкой. Новая арена стала вторым крытым ледовым объектом, построенным в регионе за последние полтора года в рамках федеральных программ. В открытии также участвовали известные представители хоккейного сообщества, в том числе чемпион мира Андрей Николишин.

Объект возведен в 2024 году при поддержке Министерства спорта России по федеральному проекту «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». На строительство направили более 130 млн рублей из федерального бюджета.

«Я уже каждый год приезжаю в Калужскую область открывать ледовые арены. Это тренд, это политика губернатора и нашего президента Владимира Путина, благодаря решениям которого в этом году мы более 500 объектов спорта ввели в эксплуатацию», — заявил министр.

Дегтярев также отметил, что Калужская область входит в пятерку лидеров по количеству спортивных объектов. По итогам 2024 года регулярно занимаются физкультурой 58,5% жителей, а обеспеченность объектами спорта достигла 90,7%.

Шапша обратил внимание на необходимость создания специализированного центра для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, поскольку сейчас тренировки часто проходят в неподходящих условиях. Министр пообещал поддержку.

В ходе визита Дегтярев также осмотрел другие спортивные объекты в регионе и вместе с губернатором вручил ведомственные награды и удостоверения о присвоении спортивных званий.

