Дуэт с Пересильд удался: Дмитриенко стал самым высокооплачиваемым артистом 2025 года

Ваня Дмитриенко заработал за год 924 млн рублей на концертах

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Певец обставил Григория Лепса и Надежду Кадышеву, но не намного.

Певец Ваня Дмитриенко в свои 20 лет стал самым высокооплачиваемым артистом России в 2025 году. Об этом сообщила Readovka.

На концертах певца настоящий ажиотаж, а гонорар за одно выступление достигает 28 миллионов рублей. Согласно подсчетам издания, за 33 концерта Дмитриенко собрал 924 миллиона рублей. Особенно успешными у певца стали несколько хитов, один из которых он исполнил дуэтом вместе с юной актрисой Анной Пересильд.

Второе место в списке самых высокооплачиваемых певцов занял народный артист России Григорий Лепс: он отработал 79 шоу, но получил на 15,5 миллионов рублей меньше, чем Дмитриенко. Тройку лидеров замкнула кумир зумеров Надежда Кадышева, которая заработала 900 миллионов рублей в этом году за 36 выступлений.

Певица Татьяна Буланова провела целых 149 концертов, за которые получила 745 миллионов рублей. На пятом месте — Сергей Лазарев: он заработал 637,5 миллиона рублей за 75 концертов.

