«Газпром» сообщил о рекордном отборе газа из хранилищ Европы на Рождество

Такого не было за всю историю наблюдений.

Их хранилищ Европы 24 и 25 декабря произвели максимальные отборы газа. Об этом сообщила пресс-служба «Газпрома» в Telegram-канале.

«24 и 25 декабря, несмотря на праздники, отборы газа из европейских ПХГ были максимальными для этих дней за всю историю наблюдений», — указано в сообщении компании.

При этом уровень наполненности газом снизился в значительной степени в Германии и Нидерландах. Например, в ФРГ хранилища заполнены на 59,8%, а в Нидерландах — на 52,5%.

До этого пресс-служба «Газпрома» сообщила об истощении запасов газа в хранилищах Прибалтики. Это может привести к трудностям газоснабжения потребителей в зимний период.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поставки российского газа в Среднюю Азию до 2030 года увеличатся более чем вдвое. Большую часть газа направят в Узбекистан. Планируется, что экспорт отечественного энергоносителя вырастит с трех миллиардов кубометров до 12. С Казахстаном ситуация сложнее. Там все зависит от согласия Китая на поставку российского топлива по территории среднеазиатского государства.

