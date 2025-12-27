В Италии подсчитали убытки из-за запрета экспорта унитазов в Россию

Фото: © РИА Новости/Станислав Савин

В декабре Совет Европейского союза принял решение о продлении всех 19 пакетов экономических санкций в отношении РФ.

Итальянская экономика рискует ежегодно недополучать порядка 140 миллионов евро из-за запрета на поставки санитарно-технической продукции в Россию. Как передает «РИА Новости», об этом заявил президент Итало-российской торговой палаты Винченцо Трани.

По его словам, введенные ограничения уже оказывают заметное влияние на промышленный сектор Италии.

«По последним оценкам, запрет на санитарные изделия приведет к ежегодным потерям около 140 миллионов евро для итальянского сектора», — отметил Трани.

Он уточнил, что с учетом других товарных групп, подпавших под ограничительные меры, совокупный объем упущенной выгоды может достигать 250 миллионов евро.

Особенно чувствительными последствия, подчеркнул глава палаты, станут для малого и среднего бизнеса. Такие компании, по его словам, на протяжении многих лет выстраивали партнерские связи с российскими контрагентами и занимали устойчивые позиции на рынке Российской Федерации.

