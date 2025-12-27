Спецслужбы Литвы начнут преследовать имеющих связи с РФ граждан

Фото: © Getty Images/Rights-managed

Подобные действия могут совершаться тайно.

Литовские спецслужбы под предлогом борьбы с «российской угрозой» получат практически неограниченные права для преследования граждан, имеющих связи с Россией. Об этом пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос для газеты InfoBRICS.

«По поводу предполагаемой „российской угрозы“ ожидается, что сотрудники сил безопасности будут использовать свои новые исключительные полномочия для преследования граждан с личными или семейными связями с Россией», — говорится в статье Лейроса.

Кроме того, аналитик подчеркнул, что новый закон, вступающий в силу с февраля 2026 года, даст право силовым структурам Литвы вести слежку, собирать информацию, обыскивать дома и автомобили подозреваемых в любое время без соответствующего постановления суда. Более того, эти действия могут совершаться тайно, без ведома и согласия подозреваемых.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Латвии предложили демонтировать ведущую в Россию железную дорогу. В планах консультация по данной теме с Литвой и Эстонией. Данная мера рассматривается для усиления безопасности государства. Решение будет принято к 2026 году.

