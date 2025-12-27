Сладости и теплые вещи: столичные НКО собирают подарки для детей и бойцов СВО

Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага

Для бойцов собирают средства реабилитации, предметы личной гигиены, витамины и вязаную одежду. Детям можно передать книги, игрушки, товары для творчества и хобби.

Столичные некоммерческие организации (НКО) помогают бойцам с самого начала специальной военной операции (СВО). В преддверии Нового года они организовали акции, которые позволят каждому жителю Москвы внести вклад в общее дело.

«Новогодние инициативы некоммерческих организаций являются важной частью поддержки участников СВО и их семей. Благодаря таким акциям есть возможность в праздничный период подарить нашим защитникам и их близким тепло и заботу», — отметила Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Шерстяные варежки и платья принцессы

В канун Нового года каждый ребенок ждет чуда. Чтобы все желания сбылись, в декабре московский фонд «Гравитация» публикует на своих страницах в социальных сетях письма воспитанников донецкого детского центра «Солнышко». В посланиях дети рассказывают о своих новогодних мечтах. Они просят прислать шерстяные варежки, угощения на праздничный стол, платье принцессы, теплый комбинезон и другие простые вещи.

Любой желающий может зайти в телеграм-канал фонда, выбрать понравившееся письмо, связаться с организаторами и передать подарок для конкретного ребенка. Волонтеры собирают, проверяют и формируют посылки, а затем организуют их доставку из Москвы в Донецк. Принять участие в проекте можно до конца декабря. Акция «Письма от “Солнышка”» продолжается, а в соцсетях фонда регулярно появляются новые детские письма с желаниями, ждущими исполнения.

Средства реабилитации для бойцов и полезные наборы для детей

С начала специальной военной операции благотворительный фонд «Мы рядом» предоставляет товары, необходимые для лечения и реабилитации бойцов. Волонтеры регулярно посещают госпитали в Москве, Подмосковье, Белгородской области, ЛНР и ДНР. Они передают гуманитарные грузы, оказывают моральную поддержку и помогают решить организационные вопросы.

Для детей из новых регионов участники команды «Мы рядом» готовят сладкие подарки и специальные наборы с кондитерскими изделиями, игрушками и школьными принадлежностями. Пункт приема гуманитарной помощи работает с 08:00 до 22:00 по адресу: улица Академика Миллионщикова, дом 37.

Подарки к празднику

Благотворительный фонд «Преображенская помощь» уже традиционно готовится поздравлять защитников с наступающими праздниками. С начала декабря волонтеры собирают подарки для бойцов и гуманитарную помощь: сладости, предметы личной гигиены, витамины, постельное белье, вязаную одежду и другие вещи. Их можно передать с 10:00 до 19:00 с понедельника по пятницу и с 11:00 до 18:00 в субботу и воскресенье. Пункт приема помощи работает по адресу: улица Большая Черкизовская, дом 10, корпус 2, квартира 1.

В 2025 году благотворительный фонд направил более 40 гуманитарных конвоев для участников СВО, жителей новых регионов и Курской области. 30 декабря волонтеры организации отправятся в традиционную поездку на аэродром Чкаловский, чтобы передать подарки и поздравительные письма военнослужащим Восьмой авиационной дивизии особого назначения, выполняющим боевые задачи в зоне СВО.