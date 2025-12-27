В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке беспилотника ВСУ

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

В Белгородской области, в селе Коновалово, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ сбросил взрывное устройство, в результате чего пострадал мужчина. Об этом стало известно из сообщения губернатора области Вячеслава Гладкова.

«Мирный житель ранен в Волоконовском округе. По селу Коновалово с беспилотника сброшено взрывное устройство», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина получил слепые осколочные ранения лица, шеи, ноги, а также баротравму. Пострадавшего госпитализировали в Валуйскую центральную районную больницу. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Информация о последствиях уточняется.

Белгородская область, как и другие приграничные регионы России, регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции (СВО), о проведении которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Для ударов боевики киевского режима используют беспилотники и ракетное вооружение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что две мирные жительницы получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Одна из женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, но отказалась от госпитализации. У другой пострадавшей предварительный диагноз — «баротравма» с травмой глаза.

