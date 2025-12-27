Правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина до конца февраля

Правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина до 28 февраля 2026 года

Мера направлена на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

Правительство России продлило ограничения на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до 28 февраля 2026 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства.

«Новым постановлением продлен до 28 февраля 2026 года включительно временный запрет на вывоз автомобильного бензина за пределы страны», — говорится в документе.

Еще одним постановлением также до 28 февраля 2026 года продлен запрет на экспорт дизеля, а также судового топлива и прочих газойлей, в том числе купленных на биржевых торгах. Запрет не будет распространяться на непосредственных производителей нефтепродуктов.

В правительстве РФ уточнили, что такая мера направлена на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

Ранее, 27 августа, в России был введен временный запрет на вывоз бензина. Продление подобных ограничений позволит дополнительно поддержать внутренний рынок нефтепродуктов, обеспечивая стабильность поставок и цены внутри страны. Правительство подчеркивает, что такие меры имеют временный характер и служат обеспечению баланса между экспортом и внутренними потребностями.

