Новогодние возмущения на Солнце: ожидаются ли магнитные бури 31 декабря

Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание.

В канун Нового года, 31 декабря, ожидается магнитная буря. Об этом сообщили в пресс-службе Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики РАН.

Уточняется, что это будет неполноценная магнитная буря с «оранжевым» уровнем активности около четырех баллов. При этом повышенный геомагнитный фон может вызвать легкое недомогание у метеозависимых людей. К 1 января фон снова снизится до спокойного, зеленого уровня.

В субботу, 27 декабря, на Солнце произошла самая сильная вспышка с 8 декабря. Всплеск зафиксировали в восточной части небесного тела рано утром 27 декабря, его мощность составила около 50% от порога высшего балла X, достигнув максимума в 04:50.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что число магнитных бурь в 2025 году побило десятилетний рекорд. За 358 дней с начала 2025 года магнитные бури зафиксировали в 69 случаях — в 2024 году их было 44. Текущий показатель сравним с рекордами 2015–2016 годов. При этом общее количество дней с максимальным индексом геомагнитных возмущений составило 164 — это на 75% больше, чем в прошлом году, и составляет максимум с 2005 года.

