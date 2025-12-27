Минобороны РФ: Купянск находится под контролем шестой армии группировки «Запад»
Российские военные проводят в городе зачистку зданий и подвалов от разрозненных групп ВСУ.
Купянск находится под контролем подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад», об этом сообщили в Минобороны РФ.
Наши бойцы производят зачистку зданий и подвалов от разрозненных групп ВСУ в Купянске, добавили в ведомстве. В районе города за двое суток отражено пять контратак.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС России нанесли массированный удар, в том числе с применением ракет «Кинжал», по объектам энергетической инфраструктуры и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны России. Также были поражены объекты, на которых осуществлялось производство ударных беспилотников для ВСУ.
В результате действий российских группировок потери ВСУ составили порядка 1 210 боевиков. В Минобороны РФ также отметили, что за прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны уничтожили 78 украинских беспилотников самолетного типа.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
