У актрисы уже есть сын от первого брака.

Актриса Екатерина Шпица беременна вторым ребенком. Об этом звезда сериала «Полярный» рассказала в социальных сетях, опубликовав ролик, на котором видно округлившийся живот.

Актриса и ее супруг, фотограф Руслан Панов, предстали на видео в новогодних нарядах. Екатерина была в образе Деда Мороза, а Руслан — в костюме Снегурочки. Пара танцует под известную песню из мультфильма «Ну, погоди!». В какой-то момент Шпица скидывает верхнюю одежду и остается в облегающем платье, которое подчеркивает округлившийся живот.

«Вчера нарядили елочку и подумали: а почему бы самим не нарядиться? И нам очень не терпелось спеть, потому что одному из нас на этом видео уже очень хочется сменить гардероб. С наступающим!» — написала Шпица под роликом.

У актрисы уже есть ребенок от первого брака. В 2012 году у Екатерины и ее бывшего мужа, профессионального каскадера Константина Адаева, родился сын Герман. Однако в 2015 году пара развелась. У отца с сыном сохранились теплые отношения, мужчина участвует в воспитании ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Екатерина Шпица потеряла второго ребенка.

