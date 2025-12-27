«Я пока что неуч»: Эмма Турецкая рассказала о своей жизни после отчисления из вуза

Эммануэль Турецкая отказалась от образования после отчисления из университета

Певица порассуждала о приоритетах в работе и отношении к учебе.

Певица Эммануэль Турецкая отказалась от образования после отчисления из британского университета. Об этом она рассказала 5-tv.ru во время новогоднего шоу «Хора Турецкого» в Государственном Кремлевском дворце.

«Я никуда не перевелась, я пока что неуч», — заявила артистка.

Певица отметила, что рассматривает возможность вернуться к учебе в будущем, однако пока не приняла окончательного решения.

Турецкая подчеркнула, что ежедневно занимается вокалом и изучает музыкальную литературу, уделяя время тем дисциплинам, которые считает необходимыми для своей профессии.

Говоря о значении диплома, Турецкая заявила, что не считает наличие «корочки» обязательным условием успеха в артистической профессии. При этом она подчеркнула важность общей эрудиции, особенно для музыкантов, и отметила, что за годы обучения в разных учреждениях получила достаточную теоретическую и практическую подготовку.

Отдельно певица затронула тему современного медиапространства, отметив, что сегодня большое значение имеет публичность и умение заявлять о себе. По ее словам, для артиста важно выходить на сцену и находить контакт с аудиторией.

«Как папа тоже сказал: если хочешь много зарабатывать, надо очень много красиво говорить. Поэтому над этим я тоже работаю», — подчеркнула Турецкая.

