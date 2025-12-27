ФСБ задержала жительницу Донецка за призывы к убийству военных и ударам по Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Женщина отправляла украинским спецслужбам фото российской военной техники.

Сотрудники ФСБ России задержали жительницу Донецка за призывы к убийству военных и ударам по Москве. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Сообщается, что в своих публикациях дончанка призывала убивать солдат и офицеров ВС РФ, а также наносить удары по Москве. Кроме того, выяснилось, что задержанная работала на украинскую разведку, отправляя противнику через мессенджер фотографии российской военной техники.

На женщину возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») и ст. 276 УК России («Шпионаж»).

Ранее 26 декабря в Луганской Народной Республике (ЛНР) был задержан мужчина, вербующий для украинских спецслужб исполнителей преступлений. Об этом сообщало УФСБ России по региону. Местный житель инициативно связался с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины и выразил свою готовность к сотрудничеству. На него возбудили дело о госизмене.

